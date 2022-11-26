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2 часа назад

Самойлова объяснила смысл свадьбы с Джиганом

Мослентаиещё 3

Смысл повторной свадьбы со своим супругом, рэпером Джиганом объяснила блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова. Отвечая на вопрос подписчика в сторис в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), она указала, что первое торжество прошло очень скромно.

Самойлова объяснила смысл свадьбы с Джиганом
Фото: МослентаМослента

«У нас не было свадьбы, потому что у нас не было на нее денег. Был только ЗАГС и ужин дома с родителями. И сейчас мы очень резко решили пожениться», — ответила блогерша.

Самойлова объяснила, что теперь супруги хотят сыграть «настоящую свадьбу»: с гостями и всеми атрибутами праздника.

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