Принцесса Олимпия Греческая пришла на вечеринку Miu Miu

Принцесса Олимпия Греческая стала приглашенной гостью на вечеринке бренда Miu Miu в Лондоне. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В четверг вечером, 24 ноября, бренд Miu Miu организовал вечеринку в Лондоне. Гостями вечера стали модные инфлюенсеры и звезды, в их числе принцесса Олимпия Греческая. Аристократка выбрала для мероприятия лаконично платье-комбинацию с глубоким декольте и пайетками. Олимпии сделали укладку с легкими локонами и макияж с золотыми тенями, бронзатором и румянами. Образ дополнила алая сумка с логотипом бренда и трендовые черные туфли-балетки.