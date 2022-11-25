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2 часа назад

Принцесса Олимпия Греческая в платье с глубоким декольте пришла на вечеринку Miu Miu

Газета.Ru

Принцесса Олимпия Греческая стала приглашенной гостью на вечеринке бренда Miu Miu в Лондоне. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Принцесса Олимпия Греческая пришла на вечеринку Miu Miu
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В четверг вечером, 24 ноября, бренд Miu Miu организовал вечеринку в Лондоне. Гостями вечера стали модные инфлюенсеры и звезды, в их числе принцесса Олимпия Греческая. Аристократка выбрала для мероприятия лаконично платье-комбинацию с глубоким декольте и пайетками. Олимпии сделали укладку с легкими локонами и макияж с золотыми тенями, бронзатором и румянами. Образ дополнила алая сумка с логотипом бренда и трендовые черные туфли-балетки.

Принцесса Греции и Дании — старшая дочь греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь. Она внучка по отцовской линии короля Константина II и королевы Анны-Марии, которые были последними монархами Греции вплоть до падения монархии в 1973 году. Мария-Олимпия активно развивается в модной индустрии и снимается в рекламных роликах различных брендов.

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