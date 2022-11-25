Анита Цой обратилась к Ольге Бузовой: «Срочно выходи замуж!»

51-летняя певица Анита Цой заявила, что Ольге Бузовой срочно нужно выходить замуж, пока у нее есть молодость.

Об этом она заявила во время презентации своей новой песни.

Также артистка рассказала журналистам о своем муже, ласково называя его «Петрович». Цой с супругом живут в браке душа в душу уже тридцать лет.

После этого Цой решила высказаться в адрес Ольги Бузовой, вспомнив ее неудачный брак с футболистом Дмитрием Тарасовым.

По мнению Аниты, Ольга не может остановиться, так как очень сильная женщина, что хорошо для карьеры и плохо для жизни. Певица считает, что мишура и достижения ничего не значат, так как перед Богом все равны.