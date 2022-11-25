Анита Цой обратилась к Ольге Бузовой: «Срочно выходи замуж!»

51-летняя певица Анита Цой заявила, что Ольге Бузовой срочно нужно выходить замуж, пока у нее есть молодость.
Об этом она заявила во время презентации своей новой песни.
Также артистка рассказала журналистам о своем муже, ласково называя его «Петрович». Цой с супругом живут в браке душа в душу уже тридцать лет.
После этого Цой решила высказаться в адрес Ольги Бузовой, вспомнив ее неудачный брак с футболистом Дмитрием Тарасовым.
По мнению Аниты, Ольга не может остановиться, так как очень сильная женщина, что хорошо для карьеры и плохо для жизни. Певица считает, что мишура и достижения ничего не значат, так как перед Богом все равны.
«В сорок ты бабка старая, никто не женится на тебе. Нужно пользоваться моментом пока есть молодость, хорошая кожа, цвет, кайф. Нужно не упустить момент. Ольга, выходи замуж, срочно!», — обратилась Цой к коллеге по творческому цеху Бузовой.