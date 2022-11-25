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49 минут назад

Осыпала поцелуями: 45-летний Бурунов засветился с чужой женой

Passion.ru

Один из самых востребованных актеров страны Сергей Бурунов тщательно скрывает свою личную жизнь. Звезде приписывают романы с коллегами, но он говорит, что предпочитает холостяцкую жизнь. Недавно мужчина прилюдно поухаживал за чужой женой, которая ласково отблагодарила его.

Осыпала поцелуями: 45-летний Бурунов засветился с чужой женой
Фото: Passion.ruPassion.ru

На модной премии 45-летнего Сергея запечатлели рядом с телеведущей Региной Тодоренко, женой певца Влада Топалова. Девушка позировала на красной дорожке в нежно-розовом платье с длинным шлейфом. Бурунов стоял неподалеку и заметил, что ткань некрасиво лежит. Он подошел и поправил шлейф, чтобы наряд звезды удачно выглядел на фотографиях.

Регина поблагодарила коллегу и послала ему воздушный поцелуй. Публика была в восторге от поступка мужчины. Поклонники пишут, что будущей супруге артиста очень повезет.

Напомним, что о личной жизни Сергея почти ничего не известно. Он не был женат, детей у него тоже нет. Недавно ему приписывали роман с еще одной замужней красавицей, певицей Ольгой Серябкиной. Бурунов снялся в ее ироничном клипе на песню «Дядя Гена».

Звёзды,Регина Тодоренко,Сергей Бурунов,Влад Топалов,
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