Солист “Руки вверх!” рассказал, как лишился дочери

“Понимание, что сейчас нельзя будет взять и прийти, взять и с ребенком побыть, конечно, это было очень тяжело. Слава богу, что в тот момент у меня было очень много гастролей в Америке, и я туда ездил по несколько раз в год”, – рассказал Жуков.