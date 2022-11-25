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1 час назад

Сергей Жуков рассказал, как лишился дочери

Мира Маркина

Российский музыкант Сергей Жуков стал гостем YouTube-шоу “Ваша Наташа”. В беседе с ведущей Натальей Подольской артист впервые откровенно рассказал о расставании с первой женой и его тяжелых последствиях.

Солист “Руки вверх!” рассказал, как лишился дочери
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Елена Добындо стала женой Жукова в тот период, когда карьера музыканта стремительно развивалась. Сергей много времени уделял гастролям и творчеству, меньше – семье и близким. В 2001 году Елена родила дочь, ее назвали Сашей. Но и этот факт не изменил отношение Жукова к семейным хлопотам.

Однако новость о том, что супруга подала на развод стала для музыканта ударом. Он устроил скандал из-за желания Елены уехать вместе с шестилетней дочерью в Америку.

“Понимание, что сейчас нельзя будет взять и прийти, взять и с ребенком побыть, конечно, это было очень тяжело. Слава богу, что в тот момент у меня было очень много гастролей в Америке, и я туда ездил по несколько раз в год”, – рассказал Жуков.

Экс-солист «Руки вверх» раскрыл причину распада дуэта

Сергею удалось сохранить отношения с дочерью. Сейчас девушке 21 год, она живет по-прежнему США, работает психологом с трудными подростками.

Ранее мы рассказывали, что сделала с дочерью Любовь Успенская.

Звёзды,Любовь Успенская,Сергей Жуков,
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