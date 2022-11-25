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3 часа назад

Нино Нинидзе опровергла слухи о расставании с Виторганом

Газета.Ru

Актриса Нино Нинидзе опровергла слух о расставании с возлюбленным Максимом Виторганом в YouTube-шоу «Георгий За Кадром».

Нино Нинидзе опровергла слухи о расставании с Виторганом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Нинидзе уверила, что они до сих пор вместе и у пары все хорошо. Она подчеркнула, что не любит затрагивать тему личной жизни.

«Моя жизнь стала очень сильно меняться последнее время. Так как все меняется, мне сейчас трудно и тяжело. Все что пишут в интернете — не нужно этому верить», — уточнила актриса.

Нинидзе добавила, что она не находится в романтических отношениях с бывшим мужем, режиссером Кириллом Плетневым. По ее словам, они находятся в дружеских отношениях и прекрасно ладят.

«Я не люблю, когда кто-то кого-то обсуждает. Бывшие жены, мои бывшие мужья — это все не имеет никакого отношения. Хочу, чтобы все были счастливы, а как это произойдет, неважно! Хочу, чтобы все близкие люди были в порядке», — отметила Нинидзе.

Звёзды,Нино Нинидзе,Кирилл Плетнев,Максим Виторган,
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