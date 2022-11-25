Нино Нинидзе опровергла слухи о расставании с Виторганом

«Я не люблю, когда кто-то кого-то обсуждает. Бывшие жены, мои бывшие мужья — это все не имеет никакого отношения. Хочу, чтобы все были счастливы, а как это произойдет, неважно! Хочу, чтобы все близкие люди были в порядке», — отметила Нинидзе.