Нино Нинидзе опровергла слухи о расставании с Виторганом

Актриса Нино Нинидзе опровергла слух о расставании с возлюбленным Максимом Виторганом в YouTube-шоу «Георгий За Кадром».
Нинидзе уверила, что они до сих пор вместе и у пары все хорошо. Она подчеркнула, что не любит затрагивать тему личной жизни.
«Моя жизнь стала очень сильно меняться последнее время. Так как все меняется, мне сейчас трудно и тяжело. Все что пишут в интернете — не нужно этому верить», — уточнила актриса.
Нинидзе добавила, что она не находится в романтических отношениях с бывшим мужем, режиссером Кириллом Плетневым. По ее словам, они находятся в дружеских отношениях и прекрасно ладят.
«Я не люблю, когда кто-то кого-то обсуждает. Бывшие жены, мои бывшие мужья — это все не имеет никакого отношения. Хочу, чтобы все были счастливы, а как это произойдет, неважно! Хочу, чтобы все близкие люди были в порядке», — отметила Нинидзе.