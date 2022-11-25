Звезда Netflix излечилась от рака после двойной мастэктомии

«Я проснулась после девятичасовой операции, и мне рассказали, что рак проник в лимфатические узлы, а значит, нужны химиотерапия и радиотерапия. Пока я переваривала эту информацию, прошла неделя, и потребовалась новая операция из-за некроза», — вспомнила телеведущая, добавив, что после второй операции лечение и восстановление проходили успешно.