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3 часа назад

Звезда Netflix излечилась от рака после двойной мастэктомии

Lenta.ru

Звезда шоу Netflix об уборке и организации пространства «Навести в доме порядок» Клеа Ширер рассказала, что излечилась от рака груди. О ремиссии после двойной мастэктомии и неожиданных плюсах болезни она написала в соцсети, сообщает издание People.

Звезда Netflix излечилась от рака после двойной мастэктомии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В марте 2022 года врачи нашли у Клеа агрессивную форму рака груди — инвазивную карциному молочной железы, а в апреле женщина перенесла двойную мастэктомию — ей удалили обе груди.

«Я здорова! Я больше не болею раком, я его пережила. Я плачу не переставая с тех пор, как смогла позвонить в колокольчик», — пишет она.

Ширер также подробно рассказала о перенесенных операциях.

«Я проснулась после девятичасовой операции, и мне рассказали, что рак проник в лимфатические узлы, а значит, нужны химиотерапия и радиотерапия. Пока я переваривала эту информацию, прошла неделя, и потребовалась новая операция из-за некроза», — вспомнила телеведущая, добавив, что после второй операции лечение и восстановление проходили успешно.

При этом, продолжила Ширер, болезнь принесла ей и радостные моменты. Так, после постановки диагноза и перед операцией к ней переехала мать.

«Это безумие, но мы провели лучшее время вместе. Не представляла, что в 40 лет снова буду жить с мамой, и мне понравится каждая минута», — сказала Ширер.

Больше времени ей также удалось посвятить супругу и детям.

Звёзды,Netflix,
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