Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
3 часа назад

Оставшаяся в одиночестве Седокова рассказала, почему не может увидеться с мужем

Passion.ru

Бывшая солистка сексуальной группы «ВИА Гра» Анна Седокова часто общается со своими поклонниками в соцсетях. Певица откровенно отвечает на вопросы и говорит о личной жизни. Многие интересуются, почему артистка долгое время находится далеко от молодого супруга, баскетболиста Яниса Тиммы.

Седокова рассказала, почему не может увидеться с мужем
Фото: Passion.ruPassion.ru

На данный момент исполнительница работает в России, а спортсмен живет и строит свою карьеру за рубежом. Девушка давно хочет прилететь к мужу и жалуется, что никак не может этого сделать. На днях она назвала причину, которая мешает ей воссоединиться с любимым.

«Уже скоро к нему поеду! Просто у меня каждый день съемки, каждый день работа. Я слишком долго не работала, теперь работаю. Все бизнес-леди меня поймут», – поделилась певица в соцсетях.

Поклонники посоветовали Анне поскорее вернуться к молодому баскетболисту, пока он не встретил другую женщину. Напомним, что Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Брак со спортсменом стал для звезды третьим. Артистка воспитывает троих детей, которых родила от разных мужчин.

Звёзды,Янис Тимма,Анна Седокова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители