Седокова рассказала, почему не может увидеться с мужем

Бывшая солистка сексуальной группы «ВИА Гра» Анна Седокова часто общается со своими поклонниками в соцсетях. Певица откровенно отвечает на вопросы и говорит о личной жизни. Многие интересуются, почему артистка долгое время находится далеко от молодого супруга, баскетболиста Яниса Тиммы.

Фото: Passion.ru Passion.ru

На данный момент исполнительница работает в России, а спортсмен живет и строит свою карьеру за рубежом. Девушка давно хочет прилететь к мужу и жалуется, что никак не может этого сделать. На днях она назвала причину, которая мешает ей воссоединиться с любимым.

«Уже скоро к нему поеду! Просто у меня каждый день съемки, каждый день работа. Я слишком долго не работала, теперь работаю. Все бизнес-леди меня поймут», – поделилась певица в соцсетях.