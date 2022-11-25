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3 часа назад

Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

Lenta.ruиещё 1

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

49-летняя знаменитость разместила два фото, на которых она запечатлена в гримерной комнате. На опубликованных кадрах актриса предстала в белой рубашке, без косметики на лице, а волосы она собрала и убрала под серую повязку.

«А сегодня Чехов. Дядя Ваня», — подписала Высоцкая пост, который набрал более трех тысяч лайков.

Поклонники не оценили естественный внешний вид артистки, о чем написали в комментариях.

«Смелые фото, а зачем?», «Что за тенденция выкладывать себя в неудачных ракурсах? К чему эта нарочитая натуральность?», «Фото неприятные», «Какие неудачные фото. Вы здесь на себя не похожи», — высказывались они.

В то же время были и те подписчики, которые восхитились снимками Высоцкой.

«Вообще не узнать. Вот это перевоплощение!», «Вы мне очень нравитесь в любом виде», «Здорово!», «Не слушайте никого. В любых ракурсах вы прекрасны», — писали они.

Звёзды,Юлия Высоцкая,
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