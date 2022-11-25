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38 минут назад

Юлия Пересильд подтвердила слухи о романе с Михаилом Тройником

Мира Маркина

Актриса Юлия Пересильд разместила в своих соцсетях сообщение, которым подтвердила слухи об отношениях с актером Михаилом Тройником.

Пересильд подтвердила слухи о романе с Тройником
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В четверг, 23 ноября, актеры появились вдвоем на ежегодной церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды» 2022 в Four Seasons Hotel Moscow. И журналисты и гости мероприятия заметили, что Пересильд и Тройник держались за руки, позируя фотографам. После этого появились первые слухи о предположительном романе звезд.

Пересильд не стала интриговать поклонников и опубликовала совместную фотографию с Тройником, подписав ее: «Моя поддержка, моя опора, моя любовь». В свою очередь актер также разместил в соцсетях фото Юлии. «Я люблю эту женщину», — признался Михаил под постом.

Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей от первого брака с режиссером Алексеем Учителем. Михаилом Тройник не афиширует личную жизнь, известно лишь, что актер не женат.

Пересильд вышла в свет с новым возлюбленным

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Эмбер Херд стала самой популярной звездой.

Звёзды,Михаил Тройник,Юлия Пересильд,
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