Пересильд подтвердила слухи о романе с Тройником

Актриса Юлия Пересильд разместила в своих соцсетях сообщение, которым подтвердила слухи об отношениях с актером Михаилом Тройником.

В четверг, 23 ноября, актеры появились вдвоем на ежегодной церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды» 2022 в Four Seasons Hotel Moscow. И журналисты и гости мероприятия заметили, что Пересильд и Тройник держались за руки, позируя фотографам. После этого появились первые слухи о предположительном романе звезд.

Пересильд не стала интриговать поклонников и опубликовала совместную фотографию с Тройником, подписав ее: «Моя поддержка, моя опора, моя любовь». В свою очередь актер также разместил в соцсетях фото Юлии. «Я люблю эту женщину», — признался Михаил под постом.

Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей от первого брака с режиссером Алексеем Учителем. Михаилом Тройник не афиширует личную жизнь, известно лишь, что актер не женат.