Звезда "Реальных пацанов" рассказал о поцелуе с Муцениеце

Актер Владимир Селиванов рассказал в беседе с mk.ru о реакции жены Виктории на поцелуй мужа с артисткой Агатой Муцениеце .

Селиванов выпустил клип на песню «Субботним вечером», где сыграл с Муцениеце пару возлюбленных. В ролике звезды поцеловались. Артист пояснил, что его жена спокойно отнеслась к этому, так как «уже привыкла». Селиванов отметил, что он с Муцениеце — не более чем хорошие друзья.