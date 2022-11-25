Звезда "Реальных пацанов" рассказал о поцелуе с Муцениеце

Актер Владимир Селиванов рассказал в беседе с mk.ru о реакции жены Виктории на поцелуй мужа с артисткой Агатой Муцениеце.
Селиванов выпустил клип на песню «Субботним вечером», где сыграл с Муцениеце пару возлюбленных. В ролике звезды поцеловались. Артист пояснил, что его жена спокойно отнеслась к этому, так как «уже привыкла». Селиванов отметил, что он с Муцениеце — не более чем хорошие друзья.
Артист отметил, что коллега произвела на него впечатление «энергетически приятного человека».
«До этого, когда встал вопрос о типаже актрисы, которая подойдет для последнего клипа, я понял, что мне очень хорошо подходит Агата. Мы созвонились и сразу договорились», — поделился Селиванов.