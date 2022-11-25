Орлова высказалась о своем отношении к партнерским родам

Телеведущая Ольга Орлова продолжает активно отвечать на вопросы миллионной армии поклонников. Беременность знаменитости вызывает в сети неугасающий интерес. На сей раз Ольга рассказала о своем отношении к партнерским родам.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ольга Орлова, рассказав о скором пополнении в семье, стала главной героиней ежедневных новостей. Поклонники телеведущей просто атакуют ее вопросами о вынашивании малыша в 45-летнем возрасте, об отеках, о месте предстоящих родов и многом другом.

Не удалось, конечно, избежать и актуальной сегодня темы партнерских родов. Поклонники Орловой поинтересовались отношением знаменитости к такого рода формату появления новой жизни.

Привыкнув быть со своей аудиторией максимально откровенной, Ольга и на этот раз не стала уходить от ответа, сообщив, что в целом очень положительно относится к идее партнерских родов. Пошутив, Орлова подчеркнула, что ее главным партнером во время рождения малыша будет без сомнений врач, а вот захочет ли муж быть в этот момент с ней — решать ему самому.

«Насчет мужа не знаю, я не против, а уж он пусть сам решает», — мудро рассудила Орлова.