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2 часа назад

Глюкозу в купальнике сравнили с Волочковой

Мослента

Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. В комментариях ее сравнили с известной балериной, часто выкладывающей откровенные фото с пляжа.

Глюкозу в купальнике сравнили с Волочковой
Фото: МослентаМослента

«Вы как Волочкова делаетесь!» — отреагировала на выложенную певицей серию снимков одна из ее подписчиц.

Большинство фолловеров Глюкозы увиденное восхитило. «Пожар!», «Просто нет слов, красотка!», «Ух, какая горячая», — написали они.

Ранее Глюкоза показала фигуру в спортзале. Она отметила, что почувствовала прилив сил и бодрость уже после первой тренировки.

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