Глюкозу в купальнике сравнили с Волочковой

Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. В комментариях ее сравнили с известной балериной, часто выкладывающей откровенные фото с пляжа.

Фото: Мослента Мослента

«Вы как Волочкова делаетесь!» — отреагировала на выложенную певицей серию снимков одна из ее подписчиц.

Большинство фолловеров Глюкозы увиденное восхитило. «Пожар!», «Просто нет слов, красотка!», «Ух, какая горячая», — написали они.