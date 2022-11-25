Звезда «Сумерек» показала фото с новорожденной дочерью

Пока все заголовки достаются Роберту Паттинсону и Кристен Стюарт , другие актеры культовой саги вовсю строят семейную жизнь. Так, 35-летняя Эшли Грин , которая сыграла сестру Эдварда Элис Каллен, недавно стала мамой.

Малышка Кингсли впервые отметила День благодарения, и этим событием актриса поделилась в своих социальных сетях. «Еще даже не ела, а уже в пищевой коме», — подписала фотографию в сторис новоиспеченная мама. На снимке девочка сладко спит, пока родители любуются дочкой.

Актриса также выложила несколько семейных фотографий в профиль. На снимках счастливая Эшли с мужем Полом Хури улыбаются во все зубы. Их малышка появилась на свет всего два месяца назад, но уже получила больше лайков, чем звездная мама. В общем, если Голливуд решится на спин-офф об Элис Каллен, уже есть актриса на роль вампирского малыша!