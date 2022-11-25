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2 часа назад

Звезда «Сумерек» показала трогательные фото с новорожденной дочерью

Super.ru

Пока все заголовки достаются Роберту Паттинсону и Кристен Стюарт, другие актеры культовой саги вовсю строят семейную жизнь. Так, 35-летняя Эшли Грин, которая сыграла сестру Эдварда Элис Каллен, недавно стала мамой.

Звезда «Сумерек» показала фото с новорожденной дочерью
Фото: Super.ruSuper.ru

Малышка Кингсли впервые отметила День благодарения, и этим событием актриса поделилась в своих социальных сетях. «Еще даже не ела, а уже в пищевой коме», — подписала фотографию в сторис новоиспеченная мама. На снимке девочка сладко спит, пока родители любуются дочкой.

Актриса также выложила несколько семейных фотографий в профиль. На снимках счастливая Эшли с мужем Полом Хури улыбаются во все зубы. Их малышка появилась на свет всего два месяца назад, но уже получила больше лайков, чем звездная мама. В общем, если Голливуд решится на спин-офф об Элис Каллен, уже есть актриса на роль вампирского малыша!

Звёзды,Эшли Грин,Кристен Стюарт,Роберт Паттинсон,
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