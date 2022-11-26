Виктория Боня пожаловалась на то, что ее дочь чайлдфри

Спойлер: девочке всего 10 лет — но разве такие мелочи могут помешать настоящему блогеру производить контент для благодарных подписчиков? Видимо, именно так рассудила телеведущая и опубликовала в Инстаграме (запрещен в РФ) отрывок диалога со своей дочерью Анджелиной. В нем она заверила маму, что не собирается рожать.

Фото: Super.ru Super.ru

Разговор на женские темы начался с жалобы Бони: мол, ей приходится ездить в школу каждый день, хотя она давно ее закончила. Телеведущая предупредила Анджелину, что и ее со временем ждет такая же участь. На это девочка возразила, что никого возить в школу не будет, потому что не планирует заводить детей. Виктория такому повороту событий совершенно не удивилась и предположила, что Анджелина так говорит в силу своего возраста. Но дочь была непреклонна и заявила, что вообще-то она чайлдфри. И подкрепила свою позицию двумя железными аргументами: «Слишком много работы, потом буду спать целый день — и все».

Однако и в этой ситуации телеведущая сумела найти свои плюсы: ведь если Анджелина никогда не заведет ребенка, значит, и Боня никогда не обзаведется статусом бабушки. Л — логика! Ну и с перенаселением планеты тоже кто-то должен бороться.