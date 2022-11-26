Вилкова назвала Абдулова «психосексуальной травмой» своего детства

Актриса Екатерина Вилкова призналась, что в юности испытывался крайне яркие чувства к звезде советского кино Александру Абдулову. Однако познакомиться с объектом своей страсти ей так и не удалось, пишет Starhit.

«Саша Абдулов — психосексуальная травма моего детства, потому что он очень похож на папу, мне так казалось. Все фильмы с его участием… Это мой принц с каждой картины», – сказала актриса.

Вилкова вспоминает, что однажды она пересекалась с известным актером. У нее есть с ним даже совместная фанатская фотография. Однако поработать с ним ей все же не удалось.