Викторию Бекхэм обвинили в пропаганде анорексии

Виктория Бекхэм продолжает работать над новой коллекцией одежды, а параллельно примеряет предметы гардероба сама и делится фотографиями в Сети. Знаменитость то ли изучает будущий спрос, то ли просто не может дождаться модных показов. Но мы только рады заглянуть в закулисье модной кухни.

Фото: Super.ru Super.ru

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Дива продемонстрировала всего два наряда. На снимке в черном платье со сборкой и «рваным» плечом Викторию окружает команда из трех мужчин. На заднем плане видно, что в студии легкий творческий беспорядок и царит рабочая атмосфера.

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На втором кадре внимание подписчиков больше привлекла фигура девушки, чем высокая мода: внимательные поклонники поспешили заметить, что Виктория без бюстгальтера, но на этом «претензии» не закончились.

«Кампания за анарексию по полной», «Вижу твои ребра», «У вас возникают проблемы с поясницей?» — писали злорадные подписчики.