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42 минуты назад

Ксения Бородина показала роскошный дизайн банкета в честь дня рождения

Super.ru

Накануне Ксения Бородина разбирала вещи и нашла эскизы своей несбывшейся мечты — шикарного дня рождения. Ведущая объяснила, что не отпраздновала пышно 39-летие из-за событий в стране. Зато у подписчиков появилась возможность увидеть, каким был задуман праздник, который так и не состоялся. А жаль: концепцию до мелочей продумал профессиональный дизайнер.

Бородина показала роскошный дизайн банкета в честь дня рождения
Фото: Super.ruSuper.ru

По задумке автора, зал буквально усыпан белыми розами. Ничего лишнего, только море цветов. Они украшают столы, возвышаются колоннами, обрамляют фотозону. А чтобы гости не забыли, к кому пришли, на стене красуется надпись «Borodylia» — это никнейм Ксении в социальных сетях. Гостей, к слову, судя по макетам, планировалось порядка 60 человек. Будет ли грандиозное празднование 40-летия, знаменитость умолчала.

Звёзды,Ксения Бородина,
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