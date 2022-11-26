Ида Галич продает свой "Роллс-Ройс" за 38 миллионов

Ида Галич – популярная блогерша и телеведущая, прославившаяся изначально благодаря своим забавным роликам в социальных сетях. Жизнь девушки зачастую обсуждается в СМИ и обществе, что немудрено, ведь она является одной из самых высокооплачиваемых блогеров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Не так давно, всего полтора года назад, девушка исполнила свою давнюю мечту – приобрела уникальный и дорогостоящий автомобиль марки Rolls-Royce. О его изначальной стоимости можно только гадать, но она явно больше 40 миллионов, ведь на продажу машину с пробегом в 8600 км выставили уже за 38 миллионов рублей.

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Как сообщает издание Super.ru, информация о том, что Галич продает автомобиль, появилась в одном из Телеграм-каналов. Там утверждается, что на одной из площадок частных объявлений был найден автомобиль, который по всем характеристикам схож с тем, которым владела блогерша. Однако продавцом числится человек по имени Василий. В сети предполагают, что это отец Иды. К тому же, пользователи уверены, что таких машин в России так мало, что предположение с большой вероятностью можно считать верным.