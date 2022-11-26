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3 часа назад

Режиссер Алла Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации в связи с COVID-19

Газета.Ruиещё 3

Режиссер Алла Сурикова опровергла сообщения о своей госпитализации в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Алла Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации
Фото: Газета.руГазета.ру

«Я в порядке... Все хорошо», — сказала режиссер.

Она также добавила, что находится дома.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Сурикова была экстренно госпитализирована с коронавирусом в состоянии средней тяжести.

Ранее во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК) ответили опровержением на сообщения о госпитализации ректора Владимира Малышева.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса продолжается, но можно сказать, что Россия «с достоинством справилась» с ней. Он отметил, что Россия также помогла и нуждающимся странам в борьбе с заболеванием, внеся «существенный вклад в укрепление глобальной архитектуры здравоохранения».

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