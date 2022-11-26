Алла Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации

Режиссер Алла Сурикова опровергла сообщения о своей госпитализации в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я в порядке... Все хорошо», — сказала режиссер.
Она также добавила, что находится дома.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Сурикова была экстренно госпитализирована с коронавирусом в состоянии средней тяжести.
Ранее во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК) ответили опровержением на сообщения о госпитализации ректора Владимира Малышева.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса продолжается, но можно сказать, что Россия «с достоинством справилась» с ней. Он отметил, что Россия также помогла и нуждающимся странам в борьбе с заболеванием, внеся «существенный вклад в укрепление глобальной архитектуры здравоохранения».