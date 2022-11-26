Алла Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации

Режиссер Алла Сурикова опровергла сообщения о своей госпитализации в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я в порядке... Все хорошо», — сказала режиссер.

Она также добавила, что находится дома.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Сурикова была экстренно госпитализирована с коронавирусом в состоянии средней тяжести.

Ранее во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК) ответили опровержением на сообщения о госпитализации ректора Владимира Малышева.