Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

56-летняя экс-солистка группы «Мираж» Салтыкова показала фигуру в бикини

Мослентаиещё 2

Фигуру в бикини показала подписчикам 56-летняя советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, экс-солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова. Артистка поделилась снимком на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

56-летняя экс-солистка «Миража» показала фигуру в бикини
Фото: МослентаМослента

«Без фотошопа», — подписала она снимок, на котором позирует, лежа сразу на двух лежаках в светло-розовом раздельном купальнике.

Подписчиков Салтыковой восхитила ее физическая форма. Многие сделали певице комплименты.

«Нереальная фигура», «Красотка, слов нет! Как возможно такую фигуру сохранить? Открой секрет», «Отличная подтянутая фигура! Иришка даст фору всему молодому поколению», «Нет слов и не оторвать глаз», — прокомментировали юзеры.

Ранее фигуру в купальнике после похудения продемонстрировала подписчикам 49-летняя российская актриса театра и кино Ирина Гринева.

Звёзды,Фигура в бикини,Ирина Салтыкова,Ирина Гринева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители