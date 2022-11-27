56-летняя экс-солистка «Миража» показала фигуру в бикини

Фигуру в бикини показала подписчикам 56-летняя советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, экс-солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова. Артистка поделилась снимком на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).