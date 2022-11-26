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2 часа назад

Шейк и Купер снова замечены вместе после слухов о воссоединении

Газета.Ruиещё 1

Ирина Шейк и Брэдли Купер снова попали в объективы уличных фотографов. Снимки появились на Daily Mail.

Шейк и Купер снова замечены вместе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

47-летний актер и 36-летняя супермодель продолжают подтверждать слухи о воссоединении семьи. Сообщается, что Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе провели День благодарения. На снимках папарацци Купер несет на руках пятилетнюю дочь Лею, а Шейк держит его за руку. Поклонники пары принялись обсуждать новые снимки в комментариях:

«Дождались! Они все-таки вместе», «Они точно воссоединились! И это не только ради дочери», «Похоже, у Леи скоро появится братик или сестра».

Ирина Шейк и Брэдли Купер были вместе с 2015 по 2019 год. Летом 2022 года бывшие возлюбленные спровоцировали слухи о воссоединении, отправившись в совместный отпуск на Багамы. Впоследствии супермодель не раз замечали вместе с актером на прогулках и светских мероприятиях.

Брэдли Купер,Ирина Шейк,
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