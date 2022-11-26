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1 час назад

Мадонна показала редкие фото со всеми детьми

Super.ruиещё 1

Поп-королева порадовала подписчиков в Инстаграме (запрещен в РФ) очередной порцией зафотошопленных фотографий. Но на этот раз она предстала не в одиночестве на полу туалета, а чинно-прилично и даже в компании всех своих отпрысков. Вот что День благодарения — традиционно самый «семейный» праздник в Америке — делает с людьми!

Мадонна показала редкие фото со всеми детьми
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Дома в Нью-Йорке собрались все шесть детей певицы: двое биологических — 26-летняя Лурдес и 22-летний Рокко — и четверо приемных: 17-летний Дэвид, 16-летняя Мерси Джеймс и 10-летние близнецы Эстер и Стелла. За музыку отвечали близняшки, которые крутили пластинки за диджейской установкой. А вот дресс-код для семейных посиделок явно выбрала мама, поэтому все оделись так, как будто на дворе все еще 31 октября и в разгаре Хеллоуин. Да уж, настоящая семейка Аддамс, даже Тиму Бертону с его новым сериалом про Уэнсдей такое не снилось.

Звёзды,Мадонна,Тим Бертон,
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