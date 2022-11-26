Лопес анонсировала выход альбома This Is Me...Now

Вчера многие поклонники замерли в тревожном ожидании, ведь Дженнифер Лопес в один момент удалила все фото из своего профиля в социальных сетях. Кто-то искал причину в грядущих переменах, а другие переживали из-за возможного внезапного разрыва с Беном Аффлеком. Но как оказалось, новый период — это девятый студийный альбом певицы, а также возвращение к написанию песен и продюсированию.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Спустя 20 лет со дня выхода пластинки This Is Me... Then 53-летняя певица объявила о выпуске своебразного продолжения истории любви, но под названием This Is Me... Now. Недаром она решилась не обнуление! В коротком промо, где Лопес воссоздаёт обложку альбома 2002 года, она написала ёмко: «Это я тогда, это я сейчас».

В честь этого эпохального события актриса и певица повторила оригинальную обложку того диска. Согласно пресс-релизу, он станет хроникой эмоционального, духовного и психологического путешествия, которое она прошла за последние два десятилетия. Конечно, всё происходит на волне её долгожданного брака с Беном Аффлеком, которому был посвящен прошлый альбом. Девятый студийный релиз певицы знаменует её возвращение к сочинительству и продюсированию, а также радует нас уязвимостью, которую она никогда не показывала раньше.