Лопес анонсировала выход альбома This Is Me...Now

Спустя 20 лет со дня выхода пластинки This Is Me... Then 53-летняя певица объявила о выпуске своебразного продолжения истории любви, но под названием This Is Me... Now. Недаром она решилась не обнуление! В коротком промо, где Лопес воссоздаёт обложку альбома 2002 года, она написала ёмко: «Это я тогда, это я сейчас».