Аверин признался, почему не заводит семью

Актер Максим Аверин ответил на вопрос о том, почему он до сих пор не имеет жены и детей. Об этом сообщает "Пятый канал".

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Звезде задали вопрос о его семейном положении. Известно, что Аверин исто приписывают романы с его партнершами по съемочной площадке, но сам он не подтвердил ни одни отношения.