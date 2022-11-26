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3 часа назад

Максим Аверин признался, почему не заводит семью

Мария Каткова

Актер Максим Аверин ответил на вопрос о том, почему он до сих пор не имеет жены и детей. Об этом сообщает "Пятый канал".

Аверин признался, почему не заводит семью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезде задали вопрос о его семейном положении. Известно, что Аверин исто приписывают романы с его партнершами по съемочной площадке, но сам он не подтвердил ни одни отношения.

Что известно о личной жизни Максима Аверина

Актер заявил, что считает себя любвеобильным. По его словам, он часто влюбляется, но "не в тех, в кого следовало бы". Он также добавил, что корит себя за то, что до сих пор не обзавелся семьей.

Ранее сообщалось, что Аверин признался, что не хотел сниматься в «Глухаре».

Звёзды,Максим Аверин,
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