Звездные мачехи, которые стали друзьями для детей своих мужей

Они проявили свои самые лучше качества - любовь, заботу и поддержку. Настоящие мамы, хоть и не биологические.

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Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова связала свою жизнь с фигуристом Ильей Авербухом, который старше актрисы на 22 года. У Авербуха есть старший сын Мартин, который родился в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой. Арзамасова нашла общий язык с пасынком. Кстати, между Мартином и его мачехой разница в возрасте всего 9 лет. А в прошлом году девушка родила супругу сына Льва.

Елена Николаева

Ведущая программы «Утро России» на телеканале Россия -1 счастлива в браке с бывшим супругом Анастасии Волочковой, Игорем Вдовиным. Балерина родила бизнесмену дочь Ариадну. К слову, девочка сейчас проживает с отцом и его новой семьей и дружна со своей мачехой. Кроме того, у Николаевой есть не только падчерица, но и пасынки, которые тоже живут с отцом. Всего у Вдовина пятеро детей, одного из которых родила Елена. Совсем скоро малышу исполнится год.

Наталья Ионова

Певица Глюкоза родила своему мужу Александру Чистякову двух дочек — Лиду и Веру. Но до встречи с Ионовой у мужчины уже была семья. На момент знакомства с певицей, сыну бизнесмена было 6 лет. Наталья быстро нашла общий язык с мальчиком. К слову, парень долгое время проживал не с матерью, а именно с отцом и мачехой. «У нас семья, и потому нет никакого разделения — мой, твой», — говорила Глюкоза.

Нюша

Ни для кого не секрет, что Нюша увела нынешнего супруга из семьи. Когда Аня и Игорь познакомились, мужчина был женат и воспитывал сыновей. Мальчики часто проводят время с отцом, а также Сивов берет их в отпуск вместе со своей женой и детьми от второго брака. Похоже, что певица отлично ладит с пасынками.

Наталья Подольская