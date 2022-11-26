Боня раскрыла секрет своих пухлых губ

Виктория Боня опубликовала в соцсети снимок с родными. На фото она показала свою дочку Анджелину и маму. «Целых 3 поколения) Надеюсь, что все-таки дочка когда-то тоже станет мамой и мы сделаем фото» , — подписала снимок телеведущая.

Фото: New Magazine New Magazine

Поклонники отметили, что дочка очень похожа на папу. Не оставили без внимания и маму блогерши. «Вы очень похожи на маму!» , «Кровь не водица», «Чет вы как-то похожи», «Одна улыбка на троих». Подписчики Виктории засыпали ее комментариями, отметив, что телеведущая очень похожа на маму, которая выглядит гораздо моложе своих лет. Кроме того, многие подписчики заявили, что все подозрения в пластических операциях Бони явно беспочвенны. К тому же пухлые губки Вика явно унаследовала от мамы. По их мнению, мама знаменитости и ее прекрасная внешность подтвердили, что красота Виктории досталась от природы.

Маме Бони — Галине Ивановне 66 лет. Она пенсионерка. Виктория видится с матерью изредка. Они живут в разных странах. Известно, что Виктория старается регулярно навещать свою родительницу и проводить свободное время со своими двумя племянниками Викторией и Богданом — детьми ее сестры Анжелики.