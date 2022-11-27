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2 часа назад

Дочь Успенской Татьяна Плаксина исправила последствия травм пластическими операциями

runews24.ru

Татьяна Плаксина, единственная дочь популярной исполнительницы шансона Любови Успенской, показала поклонникам новый образ. После серии пластических операций она, наконец, исправила челюсть, сломанную при падении с велосипеда.

Дочь Успенской исправила последствия травм пластическими операциями
Фото: runews24.rurunews24.ru

В новой фотосессии Татьяна появилась в серебристом мини-платье на тонких бретелях и с ярким макияжем. Фотографии должны стать иллюстрациями к новому синглу начинающей певицы, которая решила идти в карьере по стопам звездной матери.

В 2018 году Татьяна получила травмы в Коста-Рике, неудачно прокатившись на велосипеде. После ряда операций она переживала трудный период, во время которого находилась с матерью в конфронтации несколько лет и какое-то время жила у отца в США.

Недавно пластический хирург Надежда Петраш комментировала внешность самой 68-летней певицы Любови Успенской. Год назад певица перенесла операцию по увеличению ягодиц, а также сделала липосакцию. В ее планах увеличение груди — маммопластика, которую она, по мнению Петраш, уже делала.

Звёзды,Пластические операции,Любовь Успенская,
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