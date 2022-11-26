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48 минут назад

Участница "Фабрики звезд" Алекса не дает свекрови видеться с внучкой

Газета.Ru

Свекровь певицы Алексы Лилия заявила, что та не дает ей видеться с внучкой, пишет StarHit. Как сообщила женщина, с момента их последней встречи прошло более полугода.

Алекса не дает свекрови видеться с внучкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Прошло уже более полугода, как я не видела и не слышала свою внучку, любимую бусинку, мою кровиночку. Я знаю, что придет время и Адрианочка обязательно приедет к бабушке в гости. Мы будем пить чай, есть бабушкины блины или сырники», — приводит слова Лилии издание.

О причинах возможного конфликта свекровь бывшей участницы «Фабрики звезд-4» не рассказала.

Алекса состоит в браке с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. У пары есть один ребенок.

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