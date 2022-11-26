Алекса не дает свекрови видеться с внучкой

Свекровь певицы Алексы Лилия заявила, что та не дает ей видеться с внучкой, пишет StarHit. Как сообщила женщина, с момента их последней встречи прошло более полугода.

«Прошло уже более полугода, как я не видела и не слышала свою внучку, любимую бусинку, мою кровиночку. Я знаю, что придет время и Адрианочка обязательно приедет к бабушке в гости. Мы будем пить чай, есть бабушкины блины или сырники», — приводит слова Лилии издание.