Певица Слава выдала замуж дочь

Торжество прошло в пафосной Барвихе, однако сама Слава не подготовилась и пришла на свадьбу в джинсах и ковбойской рубашке.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Новость, которую опубликовала певица Слава у себя в соцсетях, оказалась большой неожиданностью для всех ее поклонников. Выяснилось, что ее дочь Александра вышла замуж. Это событие никак не афишировалось, хотя обычно люди известные любят чуть ли не пару месяцев начать интриговать публику.

Как выяснилось, и сама Слава не ожидала ничего подобного. Точнее, о свадьбе она, конечно же, знала, но не ожидала, что будет настоящее торжество — со свадебным платьем, букетом невесты и пр. Поэтому пришла в загс в джинсах и ковбойской рубашке. "Я думала, что будет просто роспись, поэтому я даже не подготовилась. Она была такая красивая, Андрюша такой красивый', — рассказала певица.

Почти все бракосочетание Слава прорыдала. Конечно же, от счастья. Сама невеста признается, что ее свадьба для многих стала сюрпризом. Хотя лично она пыталась делать знаки на грядущее изменение своего статуса.

«Для большинства, это, наверное, шок. Хотя в последнем интервью и публикациях в блоге, я намекала: мы готовы к созданию семьи», — смеется Александра.