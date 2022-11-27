Кейт Хадсон поделилась секретами красоты

43-летняя актриса записала видеоролик для Vogue о своих приёмах ухода за лицом и телом.
Кейт Хадсон известна моложавостью. В возрасте за 40 она не сильно отличается от той девушки, которую мир узнал по романтической комедии «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003). На момент съёмок актрисе было всего 23 года. По её словам, сохранить внешность ей помогли уходовые процедуры, которыми она наслаждается с возрастом всё больше и больше.
«Я не испытываю благоговейного трепета, который испытывают, как я знаю, многие: «Перед сном ты должна снимать макияж». Не буду врать, я это делаю не всегда». Более того, в своей рутине Хадсон нарушает ещё одно «незыблемое» правило. «Мне очень нравятся разные продукты. Я играю и тасую их, в общем, всё время меняю. То, что я использую сегодня, на следующей неделе могу не использовать. Люблю накладывать маски для глаз под маску для лица… перед тем, как наносить макияж».
А вообще, по мнению звезды детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица», и даже это не главное в поддержании красоты и молодости. «Все меня всегда спрашивают: «Уход за кожей, уход за кожей, что ты делаешь?». Три вещи творят чудеса – сон, увлажнение и биодобавки», - заявила Кейт, добавив, что четвёртым волшебным средством для неё является медитация, которой её обучила мать, актриса Голди Хоун.