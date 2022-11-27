Кейт Хадсон поделилась секретами красоты

«Я не испытываю благоговейного трепета, который испытывают, как я знаю, многие: «Перед сном ты должна снимать макияж». Не буду врать, я это делаю не всегда». Более того, в своей рутине Хадсон нарушает ещё одно «незыблемое» правило. «Мне очень нравятся разные продукты. Я играю и тасую их, в общем, всё время меняю. То, что я использую сегодня, на следующей неделе могу не использовать. Люблю накладывать маски для глаз под маску для лица… перед тем, как наносить макияж».