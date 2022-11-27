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2 часа назад

«Они — наше будущее!»: Кейт Миддлтон выступила за развитие детей младшего возраста

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Если для принцессы Дианы главным делом жизни была благотворительность, для короля Карла III и его сына Уильяма, принца Уэльскогозабота об окружающей среде, то Кэтрин, принцесса Уэльская уже много лет активно выступает за осведомлённость в области психического здоровья и развития детей младшего возраста.

Миддлтон выступила за развитие детей младшего возраста
Фото: MainstyleMainstyle

«Нам необходимо сделать всё возможное, чтобы правильно воспитать наших детей в первые пять лет их жизни, ведь это важный возраст для укрепления сознания. За последние 10 лет, беседуя с большим количеством экспертов о том, как мы справляемся с социальными проблемами, такими как плохое психическое и физическое здоровье, я всё больше убеждалась в одном: если мы собираемся создать более здоровое и счастливое общество для будущего поколения, мы должны начать с понимания и признания уникальной важности первых пяти лет жизни маленьких детей», — написала Кэтрин.

К слову, идею своей супруги поддерживает и принц Уильям. Совсем недавно Уэльские выступили с речью о важности психологического здоровья и морального состояния людей, но самое важное, что это правило распространяется и на маленьких детей. «Правильно формируя их в раннем возрасте, мы закладываем фундамент на будущее и на то, как они будут преуспевать во взрослой жизни», — отметили Кэтрин и Уильям. Также супруги назвали бездомность, насилие и зависимость главными пороками людей с нестабильной психикой.

«У нас есть невероятная возможность использовать все те знания, что известны нам на практике. Над этими исследованиями работали преданные своему делу учёные, исследователи и практики, которые помогают нам изменить психическое и физическое здоровье будущих поколений. Вот почему я полна решимости продолжать освещать этот вопрос и делать всё, что в моих силах, чтобы привлечь гораздо больше внимания к этим первым решающим годам в жизни самых молодых членов нашего общества — ведь они, в конце концов, наше будущее», — заключила Кэтрин, принцесса У

Звёзды,принц Уильям,Чарльз Виндзор,Кейт Миддлтон,
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