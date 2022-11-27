Миддлтон выступила за развитие детей младшего возраста

«Нам необходимо сделать всё возможное, чтобы правильно воспитать наших детей в первые пять лет их жизни, ведь это важный возраст для укрепления сознания. За последние 10 лет, беседуя с большим количеством экспертов о том, как мы справляемся с социальными проблемами, такими как плохое психическое и физическое здоровье, я всё больше убеждалась в одном: если мы собираемся создать более здоровое и счастливое общество для будущего поколения, мы должны начать с понимания и признания уникальной важности первых пяти лет жизни маленьких детей», — написала Кэтрин.