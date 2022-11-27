Дружинин допустил, что Пугачева дала последний концерт в карьере в 2019 году

Певица Алла Пугачева может больше не вернуться к концертной карьере, считает хореограф Егор Дружинин. В эфире RU.TV он вспомнил, как занимался организацией, вероятно, последнего выступления Примадонны.

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Дружинин помогал Пугачевой с концертом в 2019 году. Хореограф с радостью повторил бы этот опыт, но Примадонна, вероятно больше не будет давать концертов.

«Для кого я хотел сделать концерт? Бог его знает, может быть, имя этого артиста нельзя называть, но я назову — Алла Борисовна Пугачева. Мы сделали ее концерт. Возможно, он был последний у Примадонны», — заявил Дружинин.