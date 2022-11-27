Названа самая обаятельная представительница королевской семьи

Удивительно, но первое место заняла вовсе не Кейт Миддлтон.
Британские журналисты провели исследование, целью которого было выявить, какую королевскую особу граждане считают самой обаятельной и привлекательной.
К удивлению специалистов, иконой стиля и первой красавицей была названа не Кейт Миддлтон, а скромная по статусу Амелия Виндзор, внучатая племянница Елизаветы II по линии ее брата Эдварда, которая занимает сорок второе место в списке наследников британского престола.
Впервые британцы обратили на нее внимание десять лет назад, когда девушка впервые вышла в свет на балу дебютанток в Париже.
С тех пор наследница графа Сент-Эндрюса Джорджа Виндзора успела окончить закрытую школу, получила университетский диплом и даже делала первые шаги в модельном бизнесе.
На данный момент Амелии двадцать семь, она трудится в модных журналах и много времени уделяет благотворительным организациям.