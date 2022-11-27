Белла Хадид снялась топлес

Американская супермодель Белла Хадид выложила серию откровенных снимков и сообщила о выходе собственной коллекции одежды. соответствующей информацией модель поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На новых снимках 26-летняя Белла Хадид позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. Из одежды на модели была только черная мини-юбка с заниженной талией и объемная плюшевая шапка. Хадид также примерила необычную прическу — длинные черные косы, которые модель уложила вокруг плеч и «подпоясала» на талии.

Таким образом супермодель заявила о выпуске собственной линейки одежды, которую Хадид создала в коллаборации с немецким брендом About You. Известно, что в коллекцию вошли изделия из кожи и денима, короткие юбки и кроп-топы, а также рубашки и брючные костюмы, вдохновленные стилем самой Беллы.