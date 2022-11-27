Собчак пришла на спектакль Богомолова с глубоким декольте

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак посетила спектакль своего супруга, режиссера Константина Богомолова под названием «Оптимистическая трагедия». Знаменитость пришла в театр в черном платье с глубоким декольте.
«Вчера второй раз ходила на спектакль своего мужа в МХТ Чехова "Оптимистическая трагедия". Как же приятно и круто гордиться тем, кого любишь. Если вы еще не были — отчаянно рекомендую», — написала Собчак в социальных сетях.
Рассказ о постановке она сопроводила фотографией своего образа, выбранного для посещения театра. Журналистка отправилась в культурное учреждение в черном платье с глубоким декольте.