Собчак пришла на спектакль Богомолова с глубоким декольте

«Вчера второй раз ходила на спектакль своего мужа в МХТ Чехова "Оптимистическая трагедия". Как же приятно и круто гордиться тем, кого любишь. Если вы еще не были — отчаянно рекомендую», — написала Собчак в социальных сетях.