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54 минуты назад

Ксения Собчак пришла на спектакль Богомолова в черном платье с глубоким декольте

Слово и Дело

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак посетила спектакль своего супруга, режиссера Константина Богомолова под названием «Оптимистическая трагедия». Знаменитость пришла в театр в черном платье с глубоким декольте.

Собчак пришла на спектакль Богомолова с глубоким декольте
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Вчера второй раз ходила на спектакль своего мужа в МХТ Чехова "Оптимистическая трагедия". Как же приятно и круто гордиться тем, кого любишь. Если вы еще не были — отчаянно рекомендую», — написала Собчак в социальных сетях.

Рассказ о постановке она сопроводила фотографией своего образа, выбранного для посещения театра. Журналистка отправилась в культурное учреждение в черном платье с глубоким декольте.

Звёзды,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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