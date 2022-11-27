Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь после оргазма

«Я думаю, что женское сексуальное желание определенно было подавлено. Я знаю по своей личной жизни, насколько сексуальными могут быть женщины, так что вы могли бы подумать, что в 21 веке мужчины и женщины должны иметь одинаково удовлетворяющую сексуальную жизнь, верно? Что ж, приготовьтесь к шоку. Когда дело доходит до оргазма, существует определенный гендерный разрыв», — заявила Делевинь.