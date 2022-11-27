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2 часа назад

Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь после оргазма

Lenta.ruиещё 2

Британская модель Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь до и после оргазма для исследования, связанного с сексом. Об этом сообщает Daily Mail.

Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь после оргазма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщает издание, 30-летняя Делевинь согласилась участвовать в исследовании, посвященном «гендерному разрыву в оргазме» — такой термин исследователи используют для описания того, почему мужчины чаще испытывают оргазм во время секса, чем женщины.

Отмечается, что в ходе эксперимента в крови модели измерялось количество эндоканнабиноидов — вещества, уменьшающего тревогу и усиливающего эйфорию. Результаты исследования покажут в новом шестисерийном документальном сериале «Планета Секс с Карой Делевинь».

«Я думаю, что женское сексуальное желание определенно было подавлено. Я знаю по своей личной жизни, насколько сексуальными могут быть женщины, так что вы могли бы подумать, что в 21 веке мужчины и женщины должны иметь одинаково удовлетворяющую сексуальную жизнь, верно? Что ж, приготовьтесь к шоку. Когда дело доходит до оргазма, существует определенный гендерный разрыв», — заявила Делевинь.

Ранее эксперт в области тантрического секса Айша Белл назвала основную причину проблем с сексом в длительных отношениях. По ее словам, слишком частый секс по одному сценарию приводит к тому, что пары перестают исследовать свою сексуальность.

Звёзды,Кара Делевинь,
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