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2 часа назад

Соседи обнародовали грязную правду о погибшей вдове режиссера Станислава Говорухина

Катерина Саломе

Несколько дней назад стало известно о смерти вдовы режиссера Станислава Говорухина. 74-летняя Галина умерла в результате пожара в собственном доме в Новой Москве. В программе «Ты не поверишь!» всплыли неприятные подробности о женщине.

Соседи обнародовали грязную правду о погибшей вдове Говорухина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По предварительным данным, огонь перебросился с мебели на другие части дома. Супруга Говорухина спала, поэтому спастись ей не удалось. Причина возгорания пока не установлена.

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Тем не менее, по мнению домработницы Галины, огонь мог быть вызван непотушенной сигаретой, в руке с которой вдова режиссера могла заснуть. Соседи женщины подтвердили, что она злоупотребляла алкогольными напитками и много курила.

Ранее мы писали о том, что скончалась актриса Светлана Спиридонова.

Звёзды,Светлана Спиридонова,Станислав Говорухин,
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