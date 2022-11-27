Соседи обнародовали грязную правду о погибшей вдове Говорухина

Несколько дней назад стало известно о смерти вдовы режиссера Станислава Говорухина. 74-летняя Галина умерла в результате пожара в собственном доме в Новой Москве. В программе «Ты не поверишь!» всплыли неприятные подробности о женщине.

По предварительным данным, огонь перебросился с мебели на другие части дома. Супруга Говорухина спала, поэтому спастись ей не удалось. Причина возгорания пока не установлена.

Тем не менее, по мнению домработницы Галины, огонь мог быть вызван непотушенной сигаретой, в руке с которой вдова режиссера могла заснуть. Соседи женщины подтвердили, что она злоупотребляла алкогольными напитками и много курила.