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3 часа назад

Эмбер Хёрд стала главной звездой интернета, опередив Джонни Деппа

Чемпионат.comиещё 1

Эмбер Хёрд возглавила топ самых популярных звёзд по версии Google. По данным портала Celeb Tattler, звезду «Аквамена» искали в системе 5,6 млн раз в месяц только на территории США. Журналисты отмечают, что популярность актрисы связана с рядом скандалов и судебными разбирательствами с бывшим мужем Джонни Деппом.

Эмбер Хёрд стала главной звездой интернета
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сам Депп занял в рейтинге звёзд Google 2022 года второе место. Актёра каждый месяц искали в поисковой системе 5,5 млн раз.

Между бешеным количеством вирусных тиктоков и слухами о романе неудивительно, что бывшие супруги возглавили хит-парады, ведь даже в результатах интернет-исследований эти двое по-прежнему идут голова к голове.

На третьем месте топа звёзд Google — ныне покойная королева Великобритании Елизавета 2. А на четвёртом — игрок в американский футбол Том Брэди (4,06 млн), на пятом — Ким Кардашьян (3,4 млн).

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