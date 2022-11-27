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1 час назад

"Не подавитесь": Собчак осудили за роскошный ужин

Мира Маркина

Пользователи социальных сетей раскритиковали журналистку Ксению Собчак за выбор блюд на ужин. Об этом пишет "Мослента".

"Не подавитесь": Собчак осудили за роскошный ужин
Фото: СоцсетиСоцсети

Собчак опубликовала в своем Telegram-канале фотографию с меню, в котором перечислены блюда на ужин: дальневосточные гребешки с соусом из томатов, утиное филе-супрем с яблоками, сибас со шпинатом, муксун запеченный на кедре, рибай с перечным соусом, корейка ягненка с печеными овощами.

"Теперь все качественные вечера – в домашней обстановке у друзей", – подписала публикацию журналистка.

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соцсети

Пользователи возмутились роскошному ужину Собчак и посчитали, что она "ест за двоих":

"Глядите не подавитесь, Ксения Анатольевна", "Нехилый такой ужин", "Зажировка к зиме", - написали в комментариях.

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