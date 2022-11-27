"Не подавитесь": Собчак осудили за роскошный ужин

Пользователи социальных сетей раскритиковали журналистку Ксению Собчак за выбор блюд на ужин. Об этом пишет "Мослента".

Собчак опубликовала в своем Telegram-канале фотографию с меню, в котором перечислены блюда на ужин: дальневосточные гребешки с соусом из томатов, утиное филе-супрем с яблоками, сибас со шпинатом, муксун запеченный на кедре, рибай с перечным соусом, корейка ягненка с печеными овощами.