"Не подавитесь": Собчак осудили за роскошный ужин

Пользователи социальных сетей раскритиковали журналистку Ксению Собчак за выбор блюд на ужин. Об этом пишет "Мослента".
Собчак опубликовала в своем Telegram-канале фотографию с меню, в котором перечислены блюда на ужин: дальневосточные гребешки с соусом из томатов, утиное филе-супрем с яблоками, сибас со шпинатом, муксун запеченный на кедре, рибай с перечным соусом, корейка ягненка с печеными овощами.
"Теперь все качественные вечера – в домашней обстановке у друзей", – подписала публикацию журналистка.
Пользователи возмутились роскошному ужину Собчак и посчитали, что она "ест за двоих":
"Глядите не подавитесь, Ксения Анатольевна", "Нехилый такой ужин", "Зажировка к зиме", - написали в комментариях.