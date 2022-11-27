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1 час назад

Сестра Жанны Фриске опубликовала архивное фото певицы во время беременности

Мослента

Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) архивное фото певицы, сделанное во время беременности.

Сестра Фриске опубликовала архивное фото певицы во время беременности
Фото: МослентаМослента

«Ты была бы самой лучшей мамой для нашего маленького принца. Как жаль, что ты не успела насладиться этими моментами», — написала Наталья Фриске.

На опубликованном архивном снимке популярная певица, которая умерла в июне 2015 года в возрасте 40 лет из-за продолжительной болезни, позирует в купальнике на поздних сроках беременности.

Ранее сестра Жанны Фриске рассказала о последних днях жизни певицы.

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