Кэтрин Зета-Джонс сравнила свой брак с сумочкой Chanel

"Невозможно, чтобы не было взлетов и падений, если вы живете с одним и тем же человеком и просыпаетесь с ним каждый день. Я просыпаюсь с Майком уже почти 25 лет. Мне нравится быть замужем, но это безумие, когда я начинаю думать об этом. Это похоже на сумочку от Chanel, на которую я потратила целое состояние. Ты думаешь, надоест, выставлю на перепродажу. Но тут все иначе", - поделилась с журналистами актриса.