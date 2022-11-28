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27 минут назад

Кэтрин Зета-Джонс сравнила свой брак с Майклом Дугласом с сумочкой Chanel

Газета.Ruиещё 1

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс рассказала о своем браке с Майклом Дугласом, сравнив его с сумочкой от Chanel. Об этом сообщает Daily Mail.

Кэтрин Зета-Джонс сравнила свой брак с сумочкой Chanel
Фото: Газета.RuГазета.Ru

53-летняя Зета-Джонс дала откровенное интервью, в котором рассказала о "взлетах и падениях" их брака с 78-летним Дугласом.

"Невозможно, чтобы не было взлетов и падений, если вы живете с одним и тем же человеком и просыпаетесь с ним каждый день. Я просыпаюсь с Майком уже почти 25 лет. Мне нравится быть замужем, но это безумие, когда я начинаю думать об этом. Это похоже на сумочку от Chanel, на которую я потратила целое состояние. Ты думаешь, надоест, выставлю на перепродажу. Но тут все иначе", - поделилась с журналистами актриса.

Звезда фильма "Маска Зорро" добавила, что несмотря ни на что, они с Майклом "просто очень хорошо относятся друг к другу и уважают друг друга".

"И я ни разу не почувствовала нашу разницу в возрасте, хотя Майкл старше меня на 25 лет. Я помню, как люди говорили: "Когда тебе будет 50, ему будет 75". Ну, это просто математика", - заявила актриса.

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