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27 минут назад

Тодоренко намекнула, что планирует третьего ребенка

Газета.Ruиещё 1

Актриса и телеведущая Регина Тодоренко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о проектах, которыми намерена заняться в декабре.

Тодоренко намекнула, что планирует третьего ребенка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда написала, что будет участвовать в шоу молодых мам, работать над книгой детских сказок, сниматься в новогодней «Маске», а также разрабатывать собственный продюсерский проект. Однако Тодоренко написала, что один из проектов декабря — «третий ребенок».

Сейчас телеведущая вместе с супругом Владом Топаловым воспитывает двоих сыновей — Михаила и Мира. Тодоренко призналась, что почти всегда берет младшего ребенка с собой на работу, в то время как старший ходит в детский садик.

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