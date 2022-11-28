Тодоренко намекнула, что планирует третьего ребенка

Актриса и телеведущая Регина Тодоренко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о проектах, которыми намерена заняться в декабре.

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Звезда написала, что будет участвовать в шоу молодых мам, работать над книгой детских сказок, сниматься в новогодней «Маске», а также разрабатывать собственный продюсерский проект. Однако Тодоренко написала, что один из проектов декабря — «третий ребенок».