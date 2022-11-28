Звезда "Маргоши" станет мамой во второй раз

Актриса Мария Берсенева, известная по главной роли в сериале «Маргоша», рассекретила вторую беременность. Звезда рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что станет мамой во второй раз.
«Поскольку я уже на финишной прямой, в День матери пришло время поделиться. Принимаю поздравления вдвойне! Разделите со мной счастье», — написала Берсенева в личном блоге. Личность отца ребенка актриса раскрывать не стала.
У звезды есть сын Никита от первого супруга Гурама Кофенлу. Берсенева ушла от бывшего мужа из-за того, что он поднимал на нее руку. Во второй раз актриса вышла замуж за кикбоксера Николая Берсенева. Супруги развелись в 2009 году.