Звезда "Маргоши" станет мамой во второй раз

Актриса Мария Берсенева, известная по главной роли в сериале «Маргоша», рассекретила вторую беременность. Звезда рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что станет мамой во второй раз.

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«Поскольку я уже на финишной прямой, в День матери пришло время поделиться. Принимаю поздравления вдвойне! Разделите со мной счастье», — написала Берсенева в личном блоге. Личность отца ребенка актриса раскрывать не стала.