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25 минут назад

Анастасия Решетова рассказала о травле в детстве и сейчас

Мира Маркина

Блогер и модель Анастасия Решетова откровенно рассказала подписчикам в одной из популярных социальных сетей о пережитых в детстве травле и насилии. По словам знаменитости, с буллингом она сталкивается до сих пор.

Бывшая Тимати рассказала о травле со стороны “яжматерей”
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда Решетова была подростком, сверстницы обзывали ее из-за высокого роста “дылдой” и даже избивали.

“В школе могли буллить даже за хорошую успеваемость — преследователи чувствуют потребность во власти, поэтому повод всегда найдется”, — размышляет модель в соцсетях.

Анастасия Решетова рассказала о скупости Тимати

По словам бывшей гражданской жены Тимати, травля в ее жизни продолжается. Но теперь девушку пытаются обижать интернет-пользователи.

“Меня это уже не трогает”, — уверяет Решетова.

Анастасия поделилась, что сейчас чаще всего ее критикуют за недостаточное, по мнению хейтеров, внимание к сыну Ратмиру. Молодую мать упрекают за частые поездки за границу и беспечность. Однако Решетова подчеркивает: она публикует далеко не все, что происходит в их с сыном жизни, и просит не вторгаться в ее личное пространство “со своим слепым осуждением”.

Ранее мы рассказывали, за что Собчак раскритиковали в социальных сетях.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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