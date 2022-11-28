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2 часа назад

Ратаковски впервые появилась на публике с новым возлюбленным

Lenta.ruиещё 1

Американская супермодель и дизайнер Эмили Ратаковски впервые официально появилась на публике с новым возлюбленным, комиком Питом Дэвидсоном. Их совместные фотографии публикует Daily Mail.

Ратаковски впервые появилась на публике с новым возлюбленным
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В воскресенье, 27 ноября, пара посетила волейбольный матч между командами Memphis Grizzlies и New York Knicks, который состоялся на стадионе Madison Square Garden в Нью-Йорке. На размещенных кадрах они запечатлены с кружками пива рядом с актером Беном Стиллером и певицей Джордин Спаркс. 29-летний Дэвидсон был одет в спортивный костюм из синего флиса и белые кроссовки, а его 31-летняя спутница Ратаковски — в коричневый пуховик, голубые джинсы и сапоги со змеиным принтом.

Звёзды,Пит Дэвидсон,Бен Стиллер,
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