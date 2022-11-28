Ратаковски впервые появилась на публике с новым возлюбленным

В воскресенье, 27 ноября, пара посетила волейбольный матч между командами Memphis Grizzlies и New York Knicks, который состоялся на стадионе Madison Square Garden в Нью-Йорке. На размещенных кадрах они запечатлены с кружками пива рядом с актером Беном Стиллером и певицей Джордин Спаркс. 29-летний Дэвидсон был одет в спортивный костюм из синего флиса и белые кроссовки, а его 31-летняя спутница Ратаковски — в коричневый пуховик, голубые джинсы и сапоги со змеиным принтом.