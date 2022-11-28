Тодоренко планирует стать мамой в третий раз

Девушка уж точно знает, что под конец года лучше ничего не оставлять незавершенным. В Сети она поделилась списком дел на декабрь. Среди многочисленных проектов появился и пунктик, касающийся планируемой до 2023 года беременности. Оказывается, Тодоренко всерьез готовится в ближайшее время стать мамой в третий раз. Интересно, пойдут ли в ход гипнороды?
Сейчас Регина вместе с мужем Владом Топаловым воспитывает двоих сыновей, так что, если все задуманное сбудется, ее смело можно будет назвать многодетной мамой.
Параллельно с семейными делами девушка осваивает актерскую профессию. А недавно поклонники увидели Тодоренко в сериале «Секреты семейной жизни», в котором она впервые снялась в постельной сцене.