Тодоренко планирует стать мамой в третий раз

Девушка уж точно знает, что под конец года лучше ничего не оставлять незавершенным. В Сети она поделилась списком дел на декабрь. Среди многочисленных проектов появился и пунктик, касающийся планируемой до 2023 года беременности. Оказывается, Тодоренко всерьез готовится в ближайшее время стать мамой в третий раз. Интересно, пойдут ли в ход гипнороды?