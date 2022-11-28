Возлюбленная Роналду пришла в казино в «денежном» наряде

Испанская танцовщица, модель и возлюбленная бразильского футболиста Криштиану Роналду Жоржина Родригес пришла в казино в «денежном» наряде и разозлила фанатов. Соотвествующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, знаменитость разместила серию фото, на которых она запечатлена на фоне игровых автоматов. На ней надеты сапоги на шпильке и платье длины макси люксового бренда Vetements, оформленные принтом долларовых купюр. При этом ее образ дополняют кожаная сумка бело-серой гаммы и солнцезащитные очки.

Подписчики не оценили наряд звезды, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более одного миллиона лайков.