Почему Пугачеву называют Примадонной

У большинства россиян и жителей стран СНГ слово "Примадонна" неизменно ассоциируется с Аллой Борисовной Пугачевой. Однако немногие знают о том, как это прозвище стало олицетворять, пожалуй, самую известную российскую исполнительницу. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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В переводе с итальянского prima donna – это "первая дама". Как правило, этим словосочетанием именуют певиц в опере, исполняющих первые партии в труппе, первых солисток балета или же женщин, являющихся первыми в чем-либо. В целом, это описание вполне уживается с образом Аллы Пугачевой, но все-таки сама она не давала себе такого прозвища.

Несколько лет назад репортеры поинтересовались у звезды, почему ее стали называть Примадонной. Оказалось, что этим неофициальным псевдонимом артистка обязана своим фанатам и СМИ.

В 90-х Пугачева написала песню "Примадонна", но не собиралась ее исполнять. В 1997 году с этой композицией на "Евровидение" должен был отправиться 32-летний Валерий Меладзе. Однако перед самым конкурсом артист сильно заболел, и ему нужно было срочно искать замену. Тогда Пугачева решила сама исполнить песню и отправилась на "Евровидение" вместо Меладзе.

По словам певицы, в процессе создания композиции, она была убеждена, что это "мужская песня", которую должен исполнять мужчина. Поэтому, чтобы достойно выступить на песенном конкурсе, Алле Борисовне пришлось представлять, кого бы она сама могла назвать Примадонной:

"Это была Людмила Гурченко",

– рассказала певица.