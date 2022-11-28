Боня показала лицо без макияжа в честь дня рождения

«Знаю, что в свой день рождения принято ставить красивые фото с макияжем и прической (...). Но я хочу поставить фотографию, которая отражает меня сегодняшнюю: без макияжа и фотошопа. Где я отмечаю свой 43-й день рождения и именно такой я являюсь сегодня. Живу в Монако, но не гламурной жизнью», — заявила она.