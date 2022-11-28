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1 час назад

Виктория Боня показала лицо без макияжа в честь дня рождения

Lenta.ruиещё 1

Российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня показала внешность без макияжа в честь своего дня рождения. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Боня показала лицо без макияжа в честь дня рождения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных снимках 43-летняя знаменитость позирует в черном спортивном топе и зеленых леггинсах. Ее образ дополняют белые высокие носки, кроссовки, кепка на голове и поясная сумка. При этом на кадре видно, что блогерша решила отказаться от косметики.

«Знаю, что в свой день рождения принято ставить красивые фото с макияжем и прической (...). Но я хочу поставить фотографию, которая отражает меня сегодняшнюю: без макияжа и фотошопа. Где я отмечаю свой 43-й день рождения и именно такой я являюсь сегодня. Живу в Монако, но не гламурной жизнью», — заявила она.

Звёзды,Виктория Боня,
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